Coronacrisis kost de Brugse stadskas

nu al 14 miljoen euro: “De impact

is gigantisch” Bart Huysentruyt

07 april 2020

16u08 0 Brugge “Een lockdown van acht weken zorgt voor 14 miljoen aan verlies van inkomsten voor de stad”, dat zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). De coronacrisis hakt er stevig in in Brugge, meer dan in andere steden. En daar is het toerisme uiteraard niet vreemd aan.

Bij wijze van pleister op de wonde, eerst het goede nieuws. Het jaar 2019 sloot Brugge goed af. “We hebben een historisch lage schuld van 77 miljoen euro", zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Nooit was de schuld zo laag. Er is ook veel gerealiseerd. De schwung en daadkracht kan je zien in de cijfers. Zo gingen vorig jaar miljoenen naar de bouw van wijk- en sportcentrum Xaverianen, de aanleg van wegen, de uitbouw van de Gruuthusesite, de aankoop van de gronden voor het nieuwe museum en de start van de bouw van het Beurs- en Congrescentrum. We investeren de komende jaren 305 miljoen euro. We maken plannen en voeren die uit. Dat zal de economie ook stimuleren”, zegt Van Volcem.

Geen toeristentaks, geen parkeergeld

Maar door de coronacrisis zien de cijfers er plots een pak minder rooskleurig uit. “We zien onze omzet kelderen door het wegblijven van toeristen en bezoekers”, gaat de schepen verder. “Jaarlijks leveren bezoekers ons ongeveer 22 miljoen euro op. Dat geld komt van musea, de toeristentaks, bootjes, koetsen, tweedeverblijvers en parkeergelden. De recessie zal volgens berekeningen acht miljoen euro kosten als er acht weken een lockdown is.”

Na het opheffen van de maatregelen zal de stad moeten focussen op het heranceren van die bedrijven. De stad zal daarbij erg creatief zijn

Tel daarbij ook nog eens zes miljoen euro aan minder doorgestorte personenbelasting, bij benadering. Samen gaat het dus om een verlies van 14 miljoen euro. “Gigantisch”, zegt Van Volcem. “We gaan vooral moeten focussen op het herlanceren van die bedrijven. De stad zal daarbij erg creatief zijn.”

Tienpuntenplan

De dienst Financiën richtte een Taskforce op. De mindere inkomsten zullen ook gepaard gaan met een vertraging van investeringen, zoals de werf in de Katelijnestraat, de bouw van het Beurs- en Congresgebouw en de start van de uitbreiding van de ondergrondse parking 't Zand. “En toch zullen we geen investeringen schrappen”, zegt Mercedes Van Volcem. “Hooguit zullen bepaalde uitgaven verschoven worden naar een volgend jaar."

En wat indien de lockdown nog langer dan acht weken aanhoudt? “Dat zullen we moeten bekijken, net als de maatregelen die we als stad zullen nemen voor onze handelaars en zelfstandigen.” De oppositiepartij heeft alvast een tienpuntenplan klaar om de economie een boost te geven. “Nogmaals: we zullen met de Taskforce bekijken wat er haalbaar is.”