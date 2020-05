Coronacrisis hakt ook in op stadsfinanciën: toch geen renovatie van de Biekorf deze legislatuur Bart Huysentruyt

21 mei 2020

08u52 2 Brugge Brugge schrapt voorlopig de geplande investeringen van 9 miljoen euro in de Biekorfsite. Door de coronacrisis telt de stad een pak minder inkomsten.

De mindere inkomsten voor de stad door de coronacrisis worden nu al geraamd op 13,2 miljoen euro. Dat is vooral een gevolg van minder toerisme, sluiting van de musea en verminderde parkeerinkomsten. “Minder inkomsten zorgen ervoor dat er minder uitgaven kunnen gebeuren”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Daardoor ziet het stadsbestuur zich genoodzaakt om ook enkele grote uitgaven te herbekijken en keuzes te maken. Na uitvoerig onderzoek besliste het college van burgemeester en schepenen om het renovatieproject van de site Biekorf en de Stadsrepubliek ‘on hold’ te zetten en deze niet meer in de huidige legislatuur te realiseren.”

Brugge Plus

Vorig jaar stelde het stadsbestuur Architectuuratelier Dertien12 en zijn partners aan als multidisciplinair ontwerpteam om het project De Stadsrepubliek uit te tekenen. Ook de verbouwing van de Biekorfsite maakte daarvan deel uit, waarbij het de bedoeling was om de bibliotheek en het cultuurcentrum een nieuw en duurzaam elan te geven en in het gebouw ook Brugge Plus onderdak te geven.

Telewerk

Bibliotheek Biekorf en het Cultuurcentrum blijven wel hun stek behouden op de huidige locatie. Bezoekers kunnen er dus terecht voor alle dienstverlening. Voor het personeel maakt de stad Brugge een nieuwe oefening, rekening houdend met het meer inzetten op telewerk.

Relanceplan

Door dit project uit te stellen, geeft het stadsbestuur 9 miljoen euro minder uit. “Nog meer dan ooit zal het bestuur het beschikbare budget beheren als een goede huisvader en de financiële middelen inzetten in sectoren die het meest een relance van de stad opleveren”, vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan. “Zo worden onder meer het relanceplan voor economie en toerisme en het actieplan ‘retail & horeca’ onverminderd uitgevoerd, krijgen kwetsbare doelgroepen extra ondersteuning, gaat de bouw van het beurs- en congresgebouw nog steeds voort, en zal ook de nieuwe museumsite straks gerealiseerd worden.”