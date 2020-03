Coronacrisis bedreigt ook Brugges mooiste dag: “Ongerust, maar we hopen op mirakel van het Heilig Bloed” Mathias Mariën Bart Huysentruyt

20 maart 2020

17u43 0 Brugge De organisatoren van de Heilig Bloedprocessie vrezen dat dé hoogdag van het jaar in Brugge niet kan plaatsvinden als de maatregelen voor het coronavirus na 5 april verlengd worden. “We gaan er voorlopig van uit van wel, maar de situatie kan snel omslaan”, zegt coördinator Matthieu Clarysse. “Als we niet kunnen repeteren, moeten we afgelasten.”

De coronacrisis dwingt het Brugs stadsbestuur om ook aandacht te schenken aan grote evenementen die ná april op de kalender staan. Donderdag raakte al bekend dat de loopwedstrijd Dwars door Brugge op zondag 10 mei niet zal plaatsvinden. Op donderdag 21 mei staat misschien wel de grootste activiteit van het jaar op het programma: de Heilig Bloedprocessie. Vorig jaar liepen er meer dan 1.700 vrijwilligers mee onder leiding van 300 medewerkers. De processie lokte maar liefst 40.000 bezoekers naar de Brugse binnenstad. Een massa-event dus. En laat het net dat zijn wat het gevaarlijkst is voor de verspreiding van het coronavirus. “Als de maatregelen verlengd worden, komt de Heilig Bloedprocessie op de helling te staan", bevestigt de organisatie.

Het grootste pijnpunt op korte termijn zijn de repetities. Daar starten we begin mei mee. Dan komen groepjes samen om hun act voor te bereiden. Volgens de huidige maatregelen mag dat niet. Als we niet kunnen repeteren, dan moeten we afgelasten. Matthieu Clarysse

Nog geen uitnodigingen

“Voorlopig gaan we uit van het beste scenario”, zegt coördinator Matthieu Clarysse. “Alle nieuwe kostuums zijn inmiddels gearriveerd. We verwachten enkel nog een lading schoenen, die binnen een paar dagen geleverd wordt. Vergaderingen vinden via de digitale weg plaats. Dat valt allemaal op te lossen. Onze naaisters zijn nu zelfs bezig met het stikken van mondmaskers." De brieven voor figuranten gaan nog wel de deur uit, maar uitnodigingen voor de processie blijven nog even liggen. “Het grootste pijnpunt op korte termijn zijn de repetities”, vervolgt Clarysse. “Daar starten we begin mei mee. Dan komen groepjes samen om hun act voor te bereiden. Volgens de huidige maatregelen mag dat niet. Als we niet kunnen repeteren, dan moeten we afgelasten. Iedereen verwacht dat de maatregelen tegen de verspreiding van corona langer zullen duren dan 3 april. Dus we houden met dat slechte scenario rekening.”

Mirakel

Maar zelfs al kunnen de repetities toch doorgaan, het valt af te wachten of de experts een massa-evenement met 40.000 toeschouwers zullen toelaten eind mei. “Als je de berichten nu leest, dan wordt dat een probleem", beseft Clarysse. “Maar we hopen op het mirakel van het Heilig Bloed.” Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) deelt de bezorgdheid en velt nog geen oordeel. “Momenteel gaan we ervan uit dat de processie gewoon zal plaatsvinden. Maar zekerheid hebben we daar absoluut niet over”, aldus De fauw. “In principe moesten de uitnodigingen rond deze periode verstuurd worden. We wachten daar nu bewust mee en wachten af hoe de situatie evolueert.”