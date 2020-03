Corona verpest nu ook Brugges schoonste dag: geen Heilig Bloedprocessie in 2020 Bart Huysentruyt

29 maart 2020

21u20 0 Brugge Vrees wordt werkelijkheid: de Heilig Bloedprocessie, Brugges schoonste dag gepland op donderdag 21 mei, gaat niet door. Dat is zondagavond beslist. Al sinds 1304 gaat de Heilig Bloedprocessie jaarlijks uit, met uitzondering van periodes tijdens de godsdienstoorlogen, de Franse overheersing en de wereldoorlogen. “We kunnen niet anders", zegt coördinator Matthieu Clarysse.

Het is het zoveelste evenement dat sneuvelt door de corona-pandemie en wellicht nog lang niet het laatste. “De voorbereidingen zaten op schema”, zegt Matthieu Clarysse, algemeen coördinator van de Heilig Bloedprocessie. “De samenwerking met alle betrokkenen, zoals koren, ruiters, muziekkorpsen, dansers en zo meer, was vastgelegd. Alle logistieke aspecten waren ingepland.” Maar de voorbereidingen vormen een probleem. “Het samenkomen met grote groepen figuranten om alle taferelen te repeteren is nu onmogelijk”, vervolgt Clarysse. “Er zit weinig marge op de voorziene timing: enkele weken uitstellen, was onmogelijk.”

40.000 toeschouwers

Dat repetities en logistieke voorbereidingen tijdelijk niet mogelijk zijn, betekent rechtstreeks dat er geen kwalitatieve Heilig Bloedprocessie kan georganiseerd worden. “Het ziet er naar uit dat de huidige maatregelen tegen het coronavirus nog niet meteen zullen afgezwakt worden. Zelfs al is dat in de maand mei wel het geval, blijft het de vraag of het organiseren van een massaspektakel met 2.000 figuranten en medewerkers en 40.000 toeschouwers een verstandige keuze is. Als organisatie hechten we vanzelfsprekend het grootste belang aan de veiligheid en de gezondheid van de figuranten, de medewerkers en het publiek”, zegt Matthieu Clarysse.

Editie 2021 wordt bijzonder

In samenspraak met burgemeester Dirk De fauw (CD&V) viel het harde verdict. “Dit is een moeilijke en pijnlijke beslissing voor de stad Brugge en haar inwoners”, zegt De fauw. “Al sinds 1304 gaat de Heilig Bloedprocessie jaarlijks uit, met uitzondering van periodes tijdens de godsdienstoorlogen, de Franse overheersing en de wereldoorlogen. Ook de weersomstandigheden hebben wel eens roet in het eten gegooid, maar dit is toch een uitzonderlijke situatie.” Niet alle voorbereidingen zijn voor niets geweest, beklemtoont de burgemeester: “Mijn dank gaat uit naar de inspanningen die vele vrijwilligers al leverden om de processie te organiseren. Alle vernieuwingen zullen in de volgende editie te zien zijn, tegen dan aangevuld met nog meer nieuwigheden. We willen Brugges mooiste dag in optimale omstandigheden kunnen beleven. De editie 2021, op donderdag 13 mei, wordt zonder twijfel een bijzondere processie.”