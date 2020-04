Corona treft ook Cercle Brugge diep. Vereniging neemt afscheid van ‘supervrijwilligster’ Monique (67) Siebe De Voogt

06 april 2020

21u54 14 Brugge De Brugse Monique Denhert is op 67-jarige leeftijd overleden in het AZ Sint-Jan. De vrouw was jarenlang als vrijwilligster aan de slag bij Cercle Brugge en was in het verleden ook scheidsrechter. Ze zou het coronavirus hebben opgelopen.

Cercle meldde het nieuws van het overlijden maandagavond op zijn website. “Monique was een zeer graag geziene vrouw op Cercle”, meldt de Vereniging. “Als vzw-lid, CV-vennoot en BK12-lid klopte haar hart groen-zwart. Een gedreven, positieve en uiterst begane vrouw die ook verschillende vrijwilligersfuncties binnen onze Vereniging en jeugdwerking bekleedde, is zo van ons heengegaan. De gedachten van de volledige Cerclefamilie gaan dan ook oprecht uit naar de familie en vrienden van Monique.” Ook op sociale media regent het reacties op het overlijden van Monique Denhert, die in het verleden ook vaak de rol van scheidsrechter op zich nam.