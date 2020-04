Corona-overtreders blijven niet onbestraft: komende weken al zeven beklaagden voor Brugse rechtbank Siebe De Voogt

Brugge Het Brugse parket brengt de komende weken al zeven corona-overtreders voor de correctionele rechtbank via de snelrechtprocedure. Later komen daar mogelijk nog een aantal beklaagden bij die hun minnelijke schikking niet betaalden.

Ook het gerecht in Brugge lacht niet met mensen die de coronamaatregelen naast zich neerleggen. De komende weken worden al zeven beklaagden voor de correctionele rechtbank gedaagd via de snelrechtprocedure. Een eerste zaak staat komende dinsdag zelfs al op de rol. Dat bevestigt het parket. Het gaat om personen wiens inbreuk van die aard was, dat ze niet in aanmerking kwamen voor de gebruikelijke minnelijke schikking van 250 euro. Ze riskeren in principe celstraffen van 8 dagen tot 3 maanden en geldboetes van 208 tot 4.000 euro. Voor wie naar de politie spuwde kunnen de gevangenisstraffen zelfs oplopen tot 2 jaar.

Later volgen wellicht nog verschillende coronazaken in de rechtbank van Brugge. Ook wie z'n minnelijke schikking uiteindelijk niet betaalt, dreigt immers voor de rechter te moeten verschijnen.