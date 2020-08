Corona krijgt schaakkampioenschap niet klein, Alexandre Dgebuadze is Belgisch kampioen Bart Huysentruyt

28 augustus 2020

08u31 0 Brugge Voor het zesde jaar op rij organiseerde de Koninklijke Brugse Schaakkring haar internationaal schaaktoernooi Brugse Meesters. De coronacrisis kreeg het evenement niet klein, al waren er veel minder deelnemers dan anders.

De Belgische Schaakbond vroeg de organisatoren om er een Belgisch kampioenschap van te maken. Negen dagen lang werd in Brugge geschaakt. De deelnemers moesten anderhalve meter van elkaar zitten en in de zaal mocht het niet te druk worden. Internationaal Grootmeester Alexandre Dgebuadze werd de nieuwe Belgisch kampioen en Wiebke Barbier de nieuwe Belgisch kampioene. FIDE Meester Esper Van Baar won het Open Toernooi in de A-groep en plaatselijk schaaktalent Nils Van Torre won het Open Toernooi in de B-groep.