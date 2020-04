Corona-illustratie van Bruggeling hangt over heel New York: "Jammer dat ik niet zélf kan gaan kijken" Joyce Mesdag

18 april 2020

00u00 0 Brugge Een illustratie van jouw hand, die op 1.800 reclamepanelen te zien is in New York, ook op de billboards van Times Square. Menig illustrator zal jaloers zijn op Klaas Verplancke uit Brugge, die een ontwerp maakte voor de 'Blijf in uw kot'-campagne van The Big Apple.

Klaas, die opgroeide in Kortrijk en in Brugge woont, maakte enkele weken geleden een illustratie bij een artikel in het weekblad Knack, over hoe je goeie banden onderhoudt met je buren in coronatijden. "Knack is een van de opdrachtgevers die me geregeld om illustraties voor bij hun artikels vraagt", zegt Klaas. "Eenvoudig is dat niet altijd, het gaat vaak om heel abstracte onderwerpen die lastig te visualiseren zijn. Maar het is wel wat ik het liefste doe. Als ik daar dan in slaag, haal ik daar veel voldoening uit."

Tafeltennis

Klaas maakte voor het tijdschrift een illustratie van twee bewoners van twee appartementsblokken, die tafeltennis spelen met elkaar. "Ik heb mijn inspiratie gehaald uit de werkelijkheid: uit een foto die een tijdje geleden werd gedeeld op sociale media van twee Italianen die dat dus effectief deden. Het toont gewoon hoe moeilijk deze tijd is, maar hoe belangrijk het is dat we creatief omgaan met deze moeilijke omstandigheden."

The New York Times

Klaas werkt soms samen met animatrice Arevik d'Or. Ze maakten samen een animatieversie van zijn illustratie. Een 'gifje' waarbij er dus effectief gepingpongd wordt. "Ik heb die gif in mijn mailhandtekening gezet, en iedereen met wie ik mailde, kon die animatie dus zien." Behalve voor Knack werkt Klaas ook voor heel wat Amerikaanse media, waaronder de toonaangevende krant The New York Times. "Op die manier heb ik intussen wel wat connecties opgebouwd in de VS. Op een bepaald moment ontving ik een mail van The Poster House, een museum dat gewijd is aan - inderdaad - posters. Het bedrijf dat in New York de reclameborden runt, vroeg hen om een affichecampagne uit te werken. Ze wilden van zes illustrators een ontwerp dat mensen bewust maakt van de gevaren van corona, en hen zou oproepen om thuis te blijven. Toen ik per mail antwoordde dat ik de opdracht aanvaardde en hen enkele voorstellen zou sturen, kreeg ik meteen antwoord terug: 'Je hebt al wat we zoeken, jouw e-mailhandtekening is perfect'.

Foto gekregen

En zo komt het dat er op 1.800 reclamepanelen in New York een illustratie te zien is van een Vlaming. "Uiteraard ben ik supertrots. Ik hoorde vandaag zelfs dat ik op de billboards van Times Square te zien ben. Hoe gek is dat! Normaal was ik meteen zelf naar daar gevlogen om het met mijn eigen ogen te zien. Maar dat gaat nu uiteraard niet, jammer genoeg. Ik kreeg gelukkig al een foto toegestuurd van iemand van The Poster House, dus ik kan het me toch al een beetje voorstellen. Wel een beetje paradoxaal dat ik net zo'n campagne mag doen, op het moment dat de straten leeg zijn. Maar ik ben toch enorm fier."