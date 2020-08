Corona houdt hen niet tegen: Lode en Anna vieren diamanten jubileum dan toch mét feest Bart Huysentruyt

24 augustus 2020

15u00 0 Brugge De coronacrisis stuurde alles in de war, maar Lode Scherpereel en Anna Depiere hebben dan toch hun diamanten jubileum met een feest gevierd.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) kwam hen feliciteren. Het feest vond plaats in beperkte kring. Lode(wijk) Scherpereel (87) en Anna Depiere (88) waren in april al zestig jaar gehuwd, maar konden toen niet feesten. Ze leerden elkaar in 1957 kennen tijdens een huwelijksfeest in Dudzele en de jubilarissen huwden op 16 april 1960 in Brugge. Ze vestigden zich in de Predikherenstraat in Brugge. Sinds 30 juni 1995 wonen ze in de Waalsestraat in Brugge. Ze hebben twee zonen: Koen en Karel. Er zijn 3 kleinkinderen en er is 1 achterkleinkind. Lodewijk werkte als drukker en was zaakvoerder van Drukkerij Scherpereel in de Brugse binnenstad. Voor haar huwelijk werkte Anna als secretaresse bij notaris Van Hoestenberge in Jabbeke.