Controles op parkeren starten weer op maandag Bart Huysentruyt

15 mei 2020

11u31 6 Brugge Opletten voor alle chauffeurs, want vanaf maandag 18 mei starten de parkeercontroles weer in Brugge.

De controles op het betalend parkeren en het parkeren in de blauwe zone waren sinds de lockdown op woensdag 18 maart om 12 uur opgeschort. Zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten zullen de parkeerwachters opnieuw controleren of de parkeerbeperkingen correct opgevolgd worden. “Dat moet, want er zijn weer veel meer verkeersbewegingen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Als we de controles nu niet heropstarten, zullen bewoners geen plaats meer vinden om hun wagen te parkeren.”

Meer informatie over de geldende parkeerbeperkingen kan je vinden op www.brugge.be/parkeren.