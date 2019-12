Conner Rousseau viert 75 jaar sociale zekerheid in Brugge Bart Huysentruyt

29 december 2019

11u20 0 Brugge De socialistische familie ABVV, sp.a en Bond Moyson hebben de 75ste verjaardag van de sociale zekerheid zaterdag in Brugge gevierd. Dat deden ze op het Achiel Van Ackerplein.

De Besluitwet rond de Sociale Zekerheid dateert van 28 december 1944. Dat was het resultaat van intensieve onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden tijdens de oorlogsjaren. Achiel Van Acker nam deel aan die onderhandelingen en slaagde er eind 1944 in om als kersvers minister van Sociale Voorzorg het bereikte akkoord om te zetten in de Besluitwet. “Om die 75ste verjaardag te vieren, maar ook om het belang te onderstrepen van de noodzaak om blijvend te investeren in sociale zekerheid en ons te verzetten tegen blinde besparingen, hielden wij een actie in Brugge, de stad van Achiel Van Acker”, zegt sp.a-voorzitter Conner Rousseau, die ook aanwezig was.Ook ABVV-secretaris Miranda Ulens was aanwezig.