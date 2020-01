Communicanten worden verwend tijdens ‘partydag’ bij Zeb for Stars in Brugge Bart Huysentruyt

19 januari 2020

16u42 0 Brugge Een sprookjesachtig ‘pasmoment’ voor jongens en meisjes in het middelpunt van de belangstelling: dat zorgde zondag voor een massa volk bij Zeb for Stars in Brugge.

Kinderkledingketen Zeb for Stars liet zich inspireren door de populariteit van programma’s als ‘Say Yes to the Dress’. Een pasrekje met hun naam op, een stylist alleen voor de kinderen, een droomtafel met rainbow cake pops, een donutwall en een photobooth: er was veel te doen. Speciale acties zijn er ook nog op 2 februari in Oostende en op 9 februari in de vestiging in Torhout.