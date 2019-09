Comedygroep De Verloren Diva’s vieren vijfde verjaardag Bart Huysentruyt

22 september 2019

18u29 0 Brugge De Brugse comedygroep De Verloren Diva’s hebben zondag hun vijfde verjaardag gevierd. Ze kregen een award voor Brugs amusement.

De Verloren Diva’s zijn Rik Verriest, Dylan Debaene en Dany Blanckaert. Ze begonnen met optreden op de Verloren Hoekfeesten. Vijf jaar later trekt het populaire trio van de ene kermis naar het andere ambiancecafé: ze treden twintig keer per jaar op. Dat doen ze met dolle ambiance. Echt live zingen zit er niet in: “Anders loopt de zaal leeg”, grinniken ze.