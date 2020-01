Comedian David Galle speelt thuismatch in Brugge: “Ik ga me hier zó amuseren” Bart Huysentruyt

08 januari 2020

14u41 0 Brugge Comedian David Galle speelt op zaterdag 18 januari in de Brugse Stadsschouwburg met zijn show ‘David Galle komt’.

Voor de ingeweken Bruggeling is dat een thuismatch. Galle groeide op in Wervik, maar woont sinds een tiental jaar in Brugge. Hij mag stilaan een echte Bruggeling genoemd worden. “Ik ga me hier zó amuseren”, kondigt hij nu al aan. “Het is een eer om in die mooie zaal als de Stadsschouwburg te mogen spelen.” De show gaat over een eigen identiteit. “In de tijden waarin iedereen zich een virtuele identiteit kan aanmeten, ga ik tegen de stroom in. Ik ben niet op tv of online. Ik kom écht af.” Kaarten zijn verkrijgbaar bij In & Uit of op 050/44.30.60.