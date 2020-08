Collect&Go laat buurtbewoners bij u aan huis leveren in Brugge Bart Huysentruyt

04 augustus 2020

11u00 0 Brugge Collect&Go, de online boodschappendienst van Colruyt Group, zal mensen uit de buurt boodschappen aan huis laten leveren. Het initiatief kende al een testperiode in Kortrijk en Roeselare en komt nu ook naar Brugge.

Sinds januari 2020 wordt ‘Collect&Go Connect’ getest, een apart platform met eigen app dat mensen verbindt en dat boodschappen doen voor elkaar mogelijk maakt. Bedoeling was om dit platform én de gelijknamige app gedurende enkele maanden te testen in 7 OKay- en OKay Compact-winkels in Gent en West-Vlaanderen. Door de coronacrisis werd deze test uitgebreid naar 22 afhaalpunten in meerdere testregio’s. Zo kunnen klanten sinds 8 mei Collect&Go Connect ook testen in Antwerpen, Roeselare-Tielt, Bilzen en de regio’s rond Aalst en Kortrijk.

Test tot oktober

Wie een beroep op Collect&Go Connect doet, kan kiezen uit het OKay-aanbod en laat zowel de boodschappen als het leveren ervan over aan mensen uit de buurt. Vanaf deze week krijgt het project navolging in 11 Collect&Go-afhaalpunten in regio Brugge en Gent. “Wij willen de vinger aan de pols houden bij onze klanten om hen zo goed mogelijk te bedienen met nieuwe diensten. Onze eigen enquête bevestigt dat klanten op zoek zijn naar alternatieve manieren om boodschappen te doen en hier bieden we graag een antwoord op, zegt Tom Deprater, verantwoordelijke van Collect&Go.

De test loopt in de drie regio’s (Halle, Brugge en Gent) tot oktober.