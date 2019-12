Cohousingproject Stoer Huus krijgt 70.000 euro van de stad: “Eindelijk helemaal bewoond” Bart Huysentruyt

16 december 2019

18u26 2 Brugge Stoer Huus, een cohousingproject aan de Baliestraat in het centrum van Brugge, krijgt 70.000 euro van de stad. Het project omvat 27 woningen, het grootste in West-Vlaanderen.

“We investeren 70.000 euro in het sociaal weefsel van de buurt”, zegt schepen van Wonen Franky Demon (CD&V). “Stoer Huus zal in samenwerking met ’t Reitje een divers aanbod activiteiten aanbieden, gaande van recreatie en cultuur tot feesten, sport en spel. Er zullen zeker ook duurzame acties bij zijn.” Afgelopen zomer namen de eerste bewoners hun intrek. Intussen zijn de laatste lege huizen bewoond. “Dit is een goed voorbeeld van hoe je cohousing kan realiseren”, zegt Demon. “Je moet voldoende gelijkgestemden vinden die hun spaargeld in dit project willen steken. Je moet ook sneller handelen dan bouwpromotoren die in dezelfde vijver vissen.”

Samen met het lokaal dienstencentrum ’t Reitje zullen de bewoners de komende vijf jaar jaarlijks tien buurtactiviteiten op touw zetten.