Cocktailbar Groot Vlaenderen levert uw favoriete drankje aan huis Bart Huysentruyt

01 april 2020

08u26 0 Brugge Vanaf komende vrijdag levert de Brugse cocktailbar Groot Vlaenderen enkele klassiekers van hun menukaart aan huis of via takeaway. Op die manier wil de bar de noodgedwongen sluiting overbruggen.

“Vrijdag 3 april was normaal de datum waarop we ons zomermenu gingen voorstellen”, zegt uitbater Dieter Moeyaert. “Helaas weten we allemaal waarom dat dat intussen uit onze agenda is geschrapt. Nu hebben we een aanbod samengesteld van cocktails die de rit tussen onze bar en uw salontafel optimaal kunnen doorstaan. Wij mixen de basis van het drankje in de zaak, trekken hem vacuüm in een plastic hoes en verpakken er ijs en garnituur bij.” De klant heeft dan maar het vacuümzakje open te knippen, de cocktail in het bijgeleverde glas te gieten en af te werken met het ijs. “Rietje erin en klaar”, vult Moeyaert nog aan. Het aanbod van Groot Vlaenderen kan je terugvinden op http://grootvlaenderen.tumblr.com.

Vervolgens geeft u uw bestelling door via Deliveroo (voor levering) of via Instagram, Facebook of e-mail info@grootvlaenderen.be. Afhalen kan elke donderdag tot en met zondag, telkens tussen 17 en 22 uur.