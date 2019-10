Cocktailbar Groot Vlaenderen is voorbereid op druk najaar: nu al kerstbomen in hun interieur Bart Huysentruyt

30 oktober 2019

18u14 0 Brugge De Brugse cocktailbar Groot Vlaenderen maakt zich op voor een druk najaar en steekt daarvoor in een winters jasje. De Caribische sfeer is ingeruild voor een kerstchalet en besneeuwde bergtoppen.

Dieter Moeyaert en Shanna Delfosse namen precies één jaar geleden de cocktailbar over. Ze maken er een erezaak van om elke zes maanden hun interieur in een passend jasje te stoppen. Dit keer is de gekende cocktailbar omgetoverd tot kerstchalet. “Maar dan wel een heel stijlvolle”, knipoogt het koppel. “Kerstbomen en besneeuwde bergtoppen wekken het winterse gevoel een beetje op. Maar vooral ook onze menukaart is aangepast aan de koude dagen. Met twintig nieuwe cocktails, met vaak een rokerige toets, zorgen we dat de innerlijk mens het hier meteen warm krijgt.”

Voor Dieter en Shanna was de overname van de cocktailbar een risico, maar het is een beslissing die ze zich nog niet hebben beklaagd. “We zijn heel tevreden over ons eerste jaar en hebben hier echt onze draai gevonden", zeggen ze. “De vorige uitbaters Arne en Fré kwamen onlangs nog eens binnen en waren enthousiast. Het doet ook deugd dat de klanten dat zijn. We zijn dankbaar."