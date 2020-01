Cocktailbar brengt hulde aan Kobe Bryant met shirt boven toog Bart Huysentruyt

29 januari 2020

18u48 0 Brugge Boven de toog van de Brugse cocktailbar Groot Vlaenderen hangt een ingekaderd shirt van het pas overleden basketbalicoon Kobe Bryant.

Bryant overleed zondag na een helikoptercrash. Zaakvoerder Dieter Moeyaert was een grote fan van de Amerikaanse superster. “Als kind keek ik al enorm naar hem op”, vertelt hij. “Ik speelde ook basketbal op 't Werftje of 't Bilkske en dan droomden we van een carrière zoals Kobe Bryant. Een oom van me bezocht eind jaren negentig Los Angeles en bracht dit shirt voor me mee. Hoewel zo’n shirt niet echt in ons interieur past, kon ik het niet laten om hem deze hulde te geven. De reacties van de klanten zijn er ook naar: ze halen veel anekdotes boven. Dat is mooi om te zien.”