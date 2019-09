Coca-Cola-site maakt plaats voor 70 flats en 5 handelszaken: “Het meest duurzame woonproject ooit in Brugge” Bart Huysentruyt

15 september 2019

10u48 0 Brugge Op de oude bedrijfsterreinen van Coca-Cola in Brugge start eerstdaags de bouw van Residentie Sandweghe. Er komen zeventig flats en vijf commerciële ruimtes. De verwarming gebeurt via afvalverwerking van de intercommunale IVBO. “Dit wordt het meest duurzame bouwproject van Brugge”, zegt Olivier Delbecque.

Afvalintercommunale IVBO legt een nieuw net aan dat Residentie Sandweghe langs de Oostendse Steenweg in Brugge groene warmte zal bezorgen. De 70 flats en vijf commerciële ruimtes zullen verwarmd worden dankzij energie die vrijkomt bij de verwerking van huishoudelijk afval, goed voor een besparing van 70 ton CO2 per jaar.

De aansluiting van Sandweghe op het warmtenet vormt het startschot voor de bredere toekomstplannen van IVBO en stad Brugge om de Sint-Pietersmolenwijk verder om te vormen tot een duurzame woonwijk. De afvalintercommunale voor Brugge en Ommeland baat al sinds 1982 een net uit met warmte die vrijkomt bij het verwerken van huishoudelijk afval. Via een nieuw warmtenet van 450 meter, dat afgetakt wordt vanaf een van de hoofdaders van dat ondergrondse buizennetwerk, staat de aanleg van een nieuw lokaal net van 4.500 kilowatt gepland. Dat komt in de driehoek tussen de Sint-Pietersplas, de Blankenbergse Steenweg en Oostendse Steenweg.

Het eerste project dat zal aansluiten op het nieuwe warmtenet, Residentie Sandweghe, omvat de bouw van 70 één-, twee- of driekamerappartementen en vijf commerciële ruimtes. Verder wordt er gebruik gemaakt van zonnepanelen, doorgedreven isolatie en vernieuwende bouwtechnieken. Hierdoor zijn alle appartementen Bijna Energie Neutraal. De oplevering is voor de zomer van 2021. Al bijna veertig procent van de flats is intussen verkocht, zowel voor verkoop als voor verhuur.

Groene binnentuin

Eerder is ook al voor de sociale woonwijk Duivekeet en het aangrenzende vastgoedproject Blauwe Torenpoort in Sint-Pieters een aansluiting op het warmtenet van IVBO gepland.

“De laatste jaren werden de voormalige gebouwen van Coca-Cola gebruikt door de Belgische Distributiedienst en Sweco”, zegt Olivier Delbecque van Immo Delbecque, dat de flats in de verkoop zet.

“Het project bestaat uit drie deelgebouwen, die maximaal drie verdiepingen hoog zijn. Ze liggen rondom een groene binnentuin, waardoor je een erg open en groen gevoel zal hebben. De zonnepanelen worden gebruikt voor de gemeenschappelijke delen, maar eigenaars van appartementen zullen ook zelf zonne-energie kunnen laten opwekken. Dit wordt zonder twijfel het meest duurzame nieuwbouwproject van Brugge.”