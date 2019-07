Coca-Cola Big Air strijkt hele weekend neer in Brugge: “Ultieme verkoeling” Mathias Mariën

26 juli 2019

14u30 48 Brugge De Coca-Cola Big Air, een waterglijbaan van maar liefst 20 meter lang, staat nog tot zondag in het recreatiedomein Aan de Plas in Brugge. “Iedereen mag gratis de ultieme verkoeling opzoeken”, klinkt het bij de frisdrankgigant.

Coca-Cola en de zomer: het is al jarenlang een onafscheidelijk duo. Het frisdrankmerk zorgt dan ook voor het derde jaar op rij voor een welgekomen verfrissing en een heerlijk zomergevoel met de Big Air, een indrukwekkende waterglijbaan die deze zomer een kleine tournee door België maakt. Dit weekend is hij terug te vinden in het recreatiedomein Aan de Plas in Brugge.

De Coca-Cola Big Air wordt aangedreven door een krachtig systeem dat 150.000 liter water per uur uit het meer op de glijbaan pompt. Als deelnemer start je op 8 meter hoogte, je glijdt naar beneden in een grote opblaasbare band waarna je verder drijft in het water. Deelnemen is gratis, maar je moet wel minstens 14 jaar zijn. Bovendien laat het frisdrankmerk je 3 dagen lang genieten van zomerse beats, animatie én ijskoude drankjes aan de bar, die bij de imposante glijbaan wordt opgesteld.