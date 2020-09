Clubfans reageren op tegenstanders nieuw stadion: “Begrijpen hier niks meer van” Bart Huysentruyt

16 september 2020

15u50 0 Brugge Groot is de verwondering bij de Clubfans nu er een groep buurtbewoners een crowdfunding is gestart tegen de bouw van een nieuw stadion op Olympia. “Ik begrijp hier niets meer van", zegt Ives Boone van ‘FC Bruges Taskforce 5 na 12'.

Enkele weken geleden ontvouwde Club Brugge de plannen voor een nieuwe voetbaltempel op de Olympia-site. Tegelijkertijd werd toen uit de doeken gedaan hoe Club en stad Brugge samen het overlast- en mobiliteitsvraagstuk willen oplossen: bijvoorbeeld door het verplicht afleiden van supporters naar randparkings en een algemeen parkeerverbod tijdens wedstrijddagen. Bovendien wordt het voetbalgebeuren op de Olympia-site in de toekomst beperkt tot 30 matchdagen van Club. Cercle en de jeugdploegen van beide clubs verhuizen immers naar een andere locatie. Maar toch is een aantal buurtbewoners met een crowdfunding gestart om juridische stappen te kunnen ondernemen tegen het nieuwe stadion.

Tegenstand

FC Bruges Taskforce ‘5na12’, de actiegroep van supporters die ijvert voor een nieuw Clubstadion, is ontzet. “We snappen de bezorgdheid over de mobilteit en overlast, maar daar is toch al bijzonder veel aan tegemoet gekomen”, reageert Ives Boone van de actiegroep. “Blijkbaar kan er in Vlaanderen niks meer worden ondernomen zonder tegenstand. De verzuring viert jammer genoeg hoogtij. Voor sommigen zal het nooit goed zijn.” De fans wijzen op de vele maatregelen die genomen zijn om het nieuwe stadion zelfs veel aantrekkelijker te maken dan het huidige. “Wat kan er nog meer gebeuren?”