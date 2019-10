Club-supporter krijgt vier maanden stadionverbod voor ophangen vlag aan stadion Anderlecht: “Duurde amper tien seconden voor een foto” Mathias Mariën

25 oktober 2019

11u51 0 Brugge De eerste uitzege van Club Brugge op Anderlecht in twintig jaar - begin april van dit jaar - krijgt een vervelend staartje voor Hans Noyelle. De diehardsupporter van blauw-zwart hing daags na de overwinning een vlag aan de poort van het Anderlecht-stadion … en kreeg daar nu vier maanden stadionverbod en een geldboete van 450 euro voor. Met het veilen van een gesigneerd truitje van Kevin De Bruyne hoopt de Bruggeling zijn boete te betalen.

Volgens Hans Noyelle, die destijds mee stond aan de wieg van Blue Army, is de sanctie fel overdreven. “Ik had de vlag mee in mijn koffer en toevallig moest ik daags na de zege in de buurt van het stadion van Anderlecht zijn. Voor een foto hing ik de supportersvlag enkele seconden op. Een ludieke actie, maar blijkbaar ben ik gefilmd door camera’s in de buurt.” Hans probeerde zich te verdedigen met diverse argumenten, maar mag tussen 9 november en 8 maart geen enkel voetbalstadion binnen. Een hard verdict voor de supporter, al besloot hij geen beroep aan te tekenen. Vanaf de play-offs is hij weer van de partij. Zijn grootste gemis zal de thuiswedstrijd zijn tegen Real Madrid. Al is er ook een kleine troost: het stadionverbod geldt niet in het buitenland, dus gaat Noyelle wel mee richting PSG en Galatasaray. Om zijn boete te betalen, veilt Hans nu een gesigneerd truitje van Kevin De Bruyne die hij won met een tombola. Hij hoopt minstens 450 euro op te halen, de waarde van zijn boete. Bieden op het shirt kan op de Twitter- of Facebookaccount van Hans Noyelle.