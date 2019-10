Club-fans zijn getalm in stadiondossier beu: zure beertjes voor Brugse gemeenteraad Bart Huysentruyt

22 oktober 2019

17u21 12 Brugge Een delegatie van actie- en drukkingsgroep FC Bruges Taskforce ‘5 na 12' heeft dinsdag een snoepzakje met zure beertjes overhandigd aan de leden van de Brugse gemeenteraad. “We klagen het getalm in het stadiondossier aan en in het bijzonder de houding van de partij Groen en de gelijknamige vzw”, zegt Ives Boone. Voor de vzw had de actiegroep zelfs nog iets bijzonders in petto.

De zure beertjes zijn al op zondag 6 oktober ingezameld door de supporters van blauwzwart. Dat gebeurde net voor de thuismatch tegen AA Gent. “Onze oproep werd massaal gevolgd door de supporters", zegt Ives Boone namens de Taskforce. “De fans zijn het wachten in het stadiondossier grondig beu. Tijdens die wedstrijd werd het nog eens pijnlijk duidelijk dat het huidige stadion niet meer aan de huidige comforteisen voldoet. Er is niet alleen betonrot, ook het regenwater spoot die dag uit alle hoeken en gaten. Het is wachten op een eerste ongeluk. We verlangen enorm naar een comfortabele voetbaltempel.”

15 kilogram voor vzw

De Taskforce moet, net als het stadsbestuur, wachten op een beslissing van de Raad van State rond de vastlegging van het ruimtelijk uitvoeringsplan Brugge. De auditeur van de Raad van State zou, volgens de laatste berichten, in november een voorstel doen naar de Raad van State. Als dat positief is, kan het dossier vooruit gaan. Bij een negatief advies komt alles opnieuw op de lange baan terecht. “We zijn vooral erg ontgoocheld in het standpunt van de partij Groen en haar acolieten van de vzw Groen", zegt Boone. “De klacht die zij bij de Raad van State hebben ingediend, is nefast voor het dossier. We hebben via een gemeenteraadslid van Groen (Raf Reuse, red.) een zak met 15 kilogram zuurtjes afgegeven voor de vzw. Dat is een extra lading voor hun zure houding.”

Afwachten

Ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V) kwam op de Burg een zakje snoep ophalen. Hij begrijpt de reactie van de supporters. “Want wij willen uiteraard ook vooruit met dit dossier. Het probleem is dat het op dit moment uit onze handen ligt. We moeten, net als iedereen, wachten op de Raad van State. Het dossier sleept lang aan. Dat frustreert, maar we kunnen niet anders dan afwachten.”

Ook waardering

De supporters van blauwzwart, die na hun actie op de Burg richting Jan Breydelstadion trokken voor de thuismatch tegen Paris Saint-Germain, spraken ook hun waardering uit voor het stadsbestuur. “We vinden het knap dat het stadsbestuur de gemeenteraad vervroegde omwille van de match van Club tegen PSG. Daarmee erkent het bestuur het belang van Club Brugge als marketingproduct voor de stad. Nu nog een nieuw stadion, waarin gerenommeerde gasten zonder schaamrood kunnen worden ontvangen.”