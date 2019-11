Club Bruggefans die anti-Joodse liederen scandeerden, worden niet vervolgd Joodse gemeenschap is verontwaardigd dat supporters niet voor de rechter komen KLDZ

21 november 2019

18u53 14 Brugge Vier supporters van Club Brugge worden niet vervolgd voor de antisemitische liederen die ze vorig seizoen zongen na de wedstrijd tegen Anderlecht. Het parket heeft het dossier geseponeerd, omdat het vindt dat het stadionverbod dat Club Brugge oplegde al een voldoende zware straf is. De Joodse gemeenschap reageert verbouwereerd.

De feiten dateren van 26 augustus vorig jaar, toen Club Brugge aartsrivaal Anderlecht in eigen huis met 2-1 versloeg. De vreugde om de gewonnen wedstrijd was voor enkele Clubsupporters aanleiding om schokkende anti-Joodse gezangen te scanderen in de gangen van het Jan Breydelstadion, en dat werd ook gefilmd. “Mijn vader zat bij de commando’s, mijn moeder zat bij de SS. En samen verbranden ze Joden, want Joden die branden het best”, valt te horen.

Stadionverbod

Via supporters en stewards werd Club Brugge op de hoogte gebracht van deze wansmakelijke spreekkoren, en de club heeft meteen actie ondernomen. Vier supporters konden geïdentificeerd worden en die hebben een stadionverbod gekregen. Daarmee was de kous nog niet af, want de vier riskeerden ook nog een gerechtelijke vervolging.

Geseponeerd

Na ruim een jaar heeft het parket van West-Vlaanderen het onderzoek afgerond, maar het heeft beslist om de betrokken supporters niet te vervolgen. De zaak is dus met andere woorden geseponeerd. “De vier supporters werden door de politie geïdentificeerd en verhoord”, zegt Johan Lescrauwaet van het Ieperse parket. “Maar we vinden het niet nodig om hen voor de rechter te brengen. Het stadionverbod dat Club Brugge hen gaf, vinden we al een voldoende bestraffing voor deze feiten.”

We vinden dit schandalig. Antisemitisme is in de strafwet opgenomen, dan verdient het ook een officiële straf. Waarom hebben we anders wetten? Michael Freilich

De Joodse gemeenschap is niet te spreken over deze beslissing. “We vinden dit schandalig”, zegt Michael Freilich, een van de bekendste gezichten van de Joodse gemeenschap in Vlaanderen. “Antisemitisme is in de strafwet opgenomen, dan verdient het ook een officiële straf. Waarom hebben we anders wetten? We vinden het goed dat Club Brugge zelf ook actie heeft ondernomen , maar dat is volgens ons niet voldoende. Een rechter moet zich daarover uitspreken, ook al legt die een celstraf of boete met uitstel op. Dit is een slecht signaal, echt een gemiste kans.”

Alleen thuiswedstrijden

Het stadionverbod dat de vier Clubfans hebben gekregen, is nog altijd van kracht. Afhankelijk van wat ze tijdens een gesprek met Club Brugge te zeggen hadden over de gezangen en hoeveel spijt ze hadden, hebben ze een stadionverbod van twee of drie jaar gekregen. Dat verbod geldt wel alleen in het Jan Breydelstadion, de thuiswedstrijden van Club Brugge dus. De uitwedstrijden of andere voetbalwedstrijden kunnen ze wel nog zonder probleem bijwonen.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Clubsupporters antisemitische liederen zingen, en het is ook niet de eerste maal dat dit onbestraft blijft door het gerecht. Op 4 april dit jaar, tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht, zongen Clubfans ook al anti-Joodse gezangen. “Al wie niet springt, is een jood” en “alle joden zijn homo’s” was toen te horen. De geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Club Brugge daar later voor vrijgesproken.