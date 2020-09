Club Brugge wil 6.666 supporters ontvangen in Jan Breydelstadion, stadsbestuur gaat akkoord Bart Huysentruyt

01 september 2020

12u56 0 Brugge Club Brugge wil op zaterdag 12 september bij de thuismatch tegen Waasland-Beveren minstens 6.666 supporters toelaten in het Jan Breydelstadion. Het stadsbestuur van Brugge geeft groen licht.

Het Jan Breydelstadion zal ingericht worden in compartimenten, met aparte in- en uitgangen voor de vier tribunes. Via loting zal bepaald worden welke abonnementshouders de eerste thuismatch met publiek mogen bijwonen. Club zat twee keer samen met het stadsbestuur van Brugge en krijgt nu groen licht om voor het eerst sinds lang weer voor een (beperkt) publiek te voetballen. “Het dossier van Club Brugge is volledig en aangepast aan de anderhalve meternorm", zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het dossier is nu overgemaakt aan de Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA).”

Capaciteit hoger?

Of Club op 12 september daadwerkelijk op die manier volk kan ontvangen, is evenwel nog niet helemaal zeker. Weyts had eerder immers laten weten dat er mogelijk meer publiek zou worden toegelaten, met een afstandsregel van één meter, in plaats van anderhalve. Dat zou de capaciteit nog kunnen optrekken. “We wachten nog even af wat de diensten beslissen", aldus De fauw.

Cercle: afwachten

Voor Cercle is er nog geen akkoord. Het dossier van Cercle wordt herbekeken, omdat de Vereniging graag eten en drinken zou toelaten op de tribunes. De stad wil eerst duidelijkheid over hoe groenzwart dat wil organiseren. Cercle speelt pas op 20 september voor het eerst weer een thuismatch.