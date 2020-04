Club Brugge verkoopt mondmaskers met eigen logo, opbrengst gaat naar goed doel Bart Huysentruyt

26 april 2020

15u15 36 Brugge Club Brugge gaat als eerste Belgische voetbalclub mondmaskers verkopen. De opbrengst van de mondmaskers gaat naar het steunfonds Club tegen Corona.

Mondmaskers zullen een belangrijke rol spelen in de exitstrategie van de coronacrisis. Club wil hier zijn steentje bijdragen en brengt twee gepersonaliseerde mondmaskers op de markt. De Club Brugge-mondmaskers zijn comfortabel, dekken neus, mond en kin en zijn vervaardigd uit hoogwaardige kwaliteitsstof. De herbruikbare mondmaskers kunnen tot minstens vijftien keer gewassen worden op 60 graden. Door het aanbieden van deze mondmaskers aan zijn fans wil Club er mee voor zorgen dat de gespecialiseerde mondmaskers voorbehouden blijven voor de zorgsector.

De gepersonaliseerde mondmaskers komen in twee verschillende ontwerpen en kosten twintig euro voor vier stuks. Ze zijn te koop in de webshop van Club Brugge op www.clubshop.be. Per verkocht masker schenkt Club de winst, twee euro per stuk, aan het ‘Steunfonds Club tegen Corona, beheerd door de foundation van Club.