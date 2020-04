Club Brugge stelt milieueffectrapport op voor nieuw voetbalstadion Bart Huysentruyt

23 april 2020

17u28 2 Brugge Club Brugge is gestart met de opmaak van een milieueffectrapport (MER) op voor de bouw van een nieuw voetbalstadion op Jan Breydel. In dat rapport wordt de impact van verschillende elementen op de omgeving onderzocht. Na het advies van de stad Brugge zal ook advies gevraagd worden aan Vlaanderen voor het project van het voetbalstadion met parking.

Club Brugge werkt, nu het voetbalseizoen helemaal stil ligt, in alle stilte verder aan haar stadiondossier. Blauwzwart wil zoals bekend op Olympia een voetbalstadion realiseren voor 40.000 toeschouwers. Dat moet het oude, aftandse Jan Breydelstadion vervangen. De exacte locatie is nog niet bekend, maar Club Brugge Development nv startte wel al met de opmaak van een milieueffectenstudie. Die moet in kaart brengen wat de impact is op de natuur, de mobiliteit en de omgeving. Er moet onder meer ook voldoende parkeerplaats komen. De concrete parkeercapaciteit zal afhangen van de capaciteit van het wegennet waarmee wagens en bussen naar de site kunnen komen. Het aanvullend programma, naast het stadion, bestaat uit het Clubmuseum, de Clubshop, een speelhal, politieruimte, technische ruimtes en evenementenhallen. “We vragen dat Club Brugge verder verfijnt en verduidelijkt wat haar concrete plannen op de site zijn”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Dat is nodig om een inschatting te kunnen maken van de effecten op de buurt rond mobiliteit en andere hinder.” De stad Brugge keek het rapport al in, ook Vlaanderen moet dat nu doen. Club Brugge wil al in het seizoen 2022-2023 in haar nieuwe voetbaltempel spelen.