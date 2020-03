Club Brugge probeert buurtbewoners gerust te stellen: “Extra aandacht voor akoestiek en verlichting in nieuw stadion” Mathias Mariën

05 maart 2020

06u59 0 Brugge Zo’n 350 buurtbewoners hebben woensdagavond een eerste informatiemoment over het nieuwe stadion van Club Brugge bijgewoond. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en voorzitter Bart Verhaeghe benadrukten nogmaals dat bij de plannen zoveel als mogelijk rekening zal gehouden worden met de omgeving. Zo wil de Club inzetten op ‘slimme technologie’ én zal het stadion minimaal verlicht worden.

Komt het stadion vlak achter mijn tuin? Wat met de parkeergelegenheid? Extra vandalisme? De verkeersdruk? Zal ik nog bezoek kunnen ontvangen op matchdagen? Club Brugge en de stad antwoordden woensdagavond op een druk bijgewoond buurtmoment op een hele reeks vragen en bezorgdheden. Sinds begin januari bekend raakte dat het nieuwe stadion op de bestaande site van Jan Breydel moet komen, leeft een deel van de buurt in spanning. Opmerkelijk: de misschien wel belangrijkste vraag kan op heden nog steeds niet beantwoord worden. “Zolang er geen plannen zijn waar het stadion juist zal ingepland worden, weet niemand welke gevolgen het stadion precies zal hebben”, zucht een buurtbewoner. Vooral voor de schaduwinval in de omliggende tuinen is dat van groot belang.

Slimme technologie

Via een powerpoint probeerde zowel club als stadsbestuur zoveel mogelijk informatie te geven aan de buurtbewoners. Zo wil Club Brugge één van de grootste bezorgdheden - de toenemende verkeersdrukte - aanpakken met slimme technologie. Zo wordt bekeken of er een ‘verkeersapp’ kan ontwikkeld worden, die bezoekers in de juiste richting stuurt. Verder willen ze toeschouwers zoveel als mogelijk aanmoedigen om het openbaar vervoer te nemen en hen daarvoor belonen. Aan Olympia zelf komt zoals eerder aangegeven een parking met 3.000 plaatsen. “Groene parkings, die op niet-wedstrijddagen kunnen gebruikt worden als recreatiegebied”, werd nogmaals duidelijk gemaakt. Ervan uitgaan dat dat automatisch zal leiden tot nóg meer parkeerdrukte in de onmiddellijke omgeving van het stadion, is evenwel een stap te ver. De straten staan ook met het huidige stadion al vol en sowieso is er dus geen plaats meer, zélfs niet als de capaciteit van het stadion wordt opgetrokken van 27.000 naar 40.000.

Weinig verlichting

Club Brugge benadrukte tijdens het buurtmoment nogmaals dat ze een goede verstandhouding willen met de omwonenden. “Ook wij hebben alle belang bij een vlotte mobiliteit. De gevolgen van de verhoging van de capaciteit van het stadion zijn goed beheersbaar. Door het vertrek van Cercle halveert het aantal wedstrijddagen. De stadionactiviteiten laten zich dus slechts voelen op zo'n 30 dagen per jaar. Dat is 8 procent van de tijd", probeerden ze de aanwezigen gerust te stellen. Nog een belangrijk punt: het nieuwe stadion zal zo min mogelijk verlicht worden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Ghelamco Arena in Gent die van ver te zien is. Ook tijdens de wedstrijden zal het licht maximaal in het stadion blijven. Ook aan de akoestiek wordt extra aandacht gegeven, zodat de lawaaihinder beperkt blijft.