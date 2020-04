Club Brugge is kampioen en dat vieren onze lezers zo Bart Huysentruyt

03 april 2020

10u11 0 Brugge De raad van bestuur van de Pro League besliste donderdag om de competitie stop te zetten en dus mag Club Brugge zich landskampioen 2019-2020 noemen. De viering gaat door het coronavirus niet gepaard met een volksfeest op de Markt en in het stadion, maar dat houdt de echte supporters niet tegen.

“Wij zijn donderdag naar het stadion gewandeld om daar een selfie te nemen", vertelt Maxim Duchateau, Clubfan in hart en nieren. Hij nam zijn kinderen Sen, Olivia en Matti mee naar Jan Breydel. “Het was voor ons een wandelingetje als anders. We wonen vlakbij het stadion. Natuurlijk voelt dit helemaal anders dan een normale kampioenenviering, maar de titel is verdiend. We stonden vijftien punten voor op AA Gent.” Op sociale media regent het sinds de bekendmaking van de nieuwe kampioen felicitaties aan het adres van blauwzwart. Fans laten het plotse einde van de voetbalcompetitie niet aan hun hart komen. Al hopen ze hun club volgend seizoen toch aan het werk te zien in de Champions League. UEFA dreigt er immers mee om de Belgische clubs omwille van die beslissing te weren van het Europese toneel.