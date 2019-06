Club Brugge hernieuwt contract met topsportschool KTA Bart Huysentruyt

20u18 0 Brugge Club Brugge en het KTA in Brugge hebben in een langetermijnovereenkomst hun samenwerking voor de komende vijf jaar vastgelegd.

Al een aantal jaren kunnen jonge spelers van Club Brugge de combinatie topsport en studies in het KTA van Brugge volgen. “Ze kunnen hier zowel het ASO als het TSO volgen”, zegt directeur Lien Hautekeete, die haar handtekening zette bij die van Pascal De Maesschalck van Club Brugge en directeur Wim Van Kerckvoorde van de Scholengroep Impact. Het hoofddoel is de leerlingen op jeugdige leeftijd degelijk voor te bereiden op de zwaardere fysieke en mentale belastingen die zij zullen ondervinden in hun specifieke topsportopleiding.

“KTA Brugge maakt gebruik van vernieuwend onderwijs om hen maximaal te ondersteunen in hun ambities”, zegt Hautekeete. “Wie over een topsportstatuut beschikt, kan een beroep doen op een aangepast schema en moet minder uren op school aanwezig zijn. Voor de voetbaltalenten zonder topsportstatuut wordt dan weer gewerkt met een flexibel uurrooster dat hen alle kansen biedt om sport en studie probleemloos te combineren. Jonge voetbaltalenten die in het buitenland verblijven in het kader van trainingen of wedstrijden, kunnen gebruikmaken van de Remote Classroom. Dat is digitaal onderwijs waarbij ze live in conversatie kunnen gaan met lesgevers en medeleerlingen. Taalcoaches zijn dan weer een belangrijke meerwaarde voor anderstalige voetballers die hier aan hun carrière bouwen.”