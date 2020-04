Club Brugge geeft vrouwenteam naam van superfan Yvonne: “Ze was zo fanatiek dat ze daags na haar bevalling in de spionkop stond” Bart Huysentruyt

15 april 2020

09u48 4 Brugge Club Brugge heeft haar vrouwenteam een nieuwe naam gegeven. Club Brugge Vrouwen heet voortaan Club YLA. Dat zijn de initialen van Yvonne Lahousse, superfan van blauwzwart vanaf de jaren zestig van vorige eeuw. Tegenstanders werden door Yvonne vocaal getackeld.

Halfweg de jaren zestig evolueerde de Brugse spionkop van een schuchter pantoffeldier tot een bulderende dinosaurus. Bezoekers werden weggeblazen door de geluidsgolven die uit de overvolle tribunes in De Klokke rolden. Doelpunten werden haast letterlijk binnen geschreeuwd. Tegenstanders werden via ludieke gezangen vocaal getackeld. Yvonne Lahousse, beter bekend als ‘Vonne van de Spionkop’, stond mee aan de wieg van de spionkop op De Klokke. Club Brugge was haar leven. Alle matchen woonde ze bij in het midden van de spionkop. “Ze was de moeder van de spionkop”, zegt Leo Van Der Elst, coach van het vrouwenteam van Club. “Ze was zo fanatiek, dat ze zelfs nog daags voor haar bevalling achter het doel stond.” Yvonne overleed in januari 2006.

Strijd en ambitie van Vonne

Diezelfde passie wil Club doortrekken in haar vrouwenteam. Al jaren wordt ingezet op meer professionalisme in omkadering en opleiding. Meisjes die bij hun eigen club in een jongensteam spelen, verenigen zich samen met Club Brugge om op nationaal en internationaal niveau wedstrijden tegen andere teams te spelen. Een duurzaam model dat evolueert van meisjes- naar vrouwenvoetbal. “De nieuwe naam YLA, een verwijzing naar Yvonne, toont de strijd en ambitie van dit team aan. We zien ons vrouwenteam als supporters op het veld. Ze brengen dezelfde passie op de mat", aldus Van Der Elst.

Fanshop

Samen met de naam spreekt ook de nieuwe look van Club YLA voor zich. De dames kregen een knappe outfit ter beschikking. De modellen op de foto’s zijn speelsters van Club YLA. De merchandising zal op termijn ook in de Club Shop te koop worden aangeboden.