Club Brugge en stadsbestuur zijn duidelijk: “Nieuw stadion zal geen problemen opleveren op vlak van mobiliteit” Mathias Mariën & Bart Huysentruyt

10 januari 2020

16u48 2 Brugge Een stadion van 40.000 supporters, zorgt dat onvermijdelijk niet voor extra mobiliteitsdruk? Neen, zegt het Brugs stadsbestuur vol overtuiging. “De site Jan Breydel zal zelfs minder belast worden, aangezien er nu maar om de twee weken een wedstrijd zal zijn."

De afgeschoten locatie langs de Blankenbergsesteenweg had één enorme troef: de nabijheid van de E40, E403 én de A11. Op vlak van mobiliteit was het ongetwijfeld een minder moeilijke puzzel geweest. “Maar de buurt mag gerust zijn: er zal in de toekomst geen verkeersknoop ontstaan rond het nieuwe stadion”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Concreet verwijst het stadsbestuur naar de verschillende randparkings die gebruikt zullen worden in de toekomst. Tijdens Euro 2000 werd dat al succesvol toegepast. “Shuttlediensten zullen de supporters rechtstreeks naar het stadion brengen", zegt de burgemeester. Behalve de bussen, zal er rond de nieuwe voetbaltempel ook extra parkeerplaats gecreëerd worden. Vandaag is het bij thuiswedstrijden vaak eindeloos zoeken naar een plaatsje en parkeren supporters zich vaak verkeerd. “Eén van de grootste ergernissen van de buurtbewoners”, zegt De fauw.

Perimeter

In de nieuwe plannen zal een perimeter voorzien worden rond het stadion waar enkel buurtbewoners mogen parkeren. Wie geen bewijs heeft voor een toegang tot een parking, komt er niet in. Verder worden sowieso heel wat extra parkeerplaatsen voorzien in de omgeving van het stadion. Dat zullen ‘groene’ plaatsen zijn die waterdoorlaatbaar zijn om te veel verharding in de buurt te vermijden. Eenmaal het huidige stadion wordt afgebroken, kunnen ook daar bijkomende plaatsen voorzien worden. Zowel de stad als Club Brugge is dan ook overtuigd dat de problemen op vlak van mobiliteit beperkt zullen blijven. “In principe zullen er in de toekomst zelfs minder wagens passeren rond Jan Breydel dan nu het geval is. Zeker als je weet dat er nu maar om de twee weken een wedstrijd zal plaatsvinden eenmaal Cercle op de nieuwe locatie voetbalt", besluit de burgemeester.

Slimme parkeersystemen

Die maakt zich ook sterk dat er een randparking kan komen nabij de E40-afrit in Jabbeke, al weet het gemeentebestuur daar nog van niks. “Sowieso zijn er slimme parkeersystemen die ons kunnen helpen om het extra verkeer op te vangen”, zegt De fauw. “We weten dat dat één van de opmerkingen was in een eerder milieu-effectenrapport dat vernietigend was voor de site-Jan Breydel. We maken ons sterk dat de verbeterde doorstroming langs de N31, de komst van de A11 én de perimeter positieve elementen zijn in ons nieuwe dossier.”

