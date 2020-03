Club Brugge bouwt fandorp op Brugse Markt voor fans die geen ticket voor bekerfinale hebben: “En als we winnen, komen de spelers hier verder feesten” Bart Huysentruyt

03 maart 2020

13u12 0 Brugge Club Brugge en Ultim Events bouwen op zondag 22 maart een fandorp op de Markt van Brugge tijdens de bekerfinale van blauwzwart tegen Antwerp. De wedstrijd zal er op groot scherm te zien zijn. Bij winst gaat het feestje door tot middernacht en komen de spelers meefeesten. “De locatie is geweldig”, zegt Club-woordvoerder Kirsten Willem.

Fans van blauwzwart hebben natuurlijk geweldige herinneringen aan de Markt van Brugge, waar tot twee keer toe de kampioenenviering plaatsvond, in 2016 en 2018. De bus met spelers kwam toen telkens vanuit de Steenstraat een overvolle Markt oprijden, wat voor fantastische taferelen zorgde. Dat wil Club straks in mei herhalen als er weer om de landstitel gestreden wordt, maar eerder al willen ze ook de Croky Cup winnen.

Niet op ‘t Zand

De finale vindt plaats op zondag 22 maart om 14.30 uur in het Koning Boudewijnstadion. Tegenstander is Antwerp FC. “De 20.000 tickets voor de Club-supporters waren in een mum van tijd uitverkocht", zegt Kirsten Willem, woordvoerder van Club Brugge. “Daarom vonden we het gepast om nog een fandorp te organiseren in Brugge zelf. Met Ultim Events hebben we bovendien een goede partner gevonden. Zij organiseerden al eens eerder een bekerfinale met ons in 2015.” Bovendien is dat ook de organisatie die straks het Rode Duivels-fandorp zal uitbaten op 't Zand. Dat plein was niet beschikbaar op zondag 22 maart, want daar vindt een beurs over Wallonië plaats. “We hebben die vergunning een paar weken geleden verleend", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Daarom wijken we voor Club Brugge uit naar de Markt. Zo erg is dat niet, want we hebben hier een schitterend kader en er kunnen tot 10.000 supporters mee genieten van de match op groot scherm en hopelijk ook van een groot feest erna.”

Muziek en drank

Het feest begint die zondag al om 12 uur en duurt in het beste geval tot middernacht. Bij winst komen de spelers vanuit Brussel naar de Markt in Brugge om mee te vieren. “Dat kan bijna niet mislopen”, zegt De fauw. “We voorzien een leuk programma met veel muziek en ook wat drankstandjes.” Vanaf 12 uur wordt de Markt uiteraard verkeersvrij gemaakt. Op de Burg komen er extra fietsenparkings. De politie komt bijstand verlenen voor omleidingsroutes. “Een mooier decor kunnen we ons niet wensen”, geeft Kirsten Willem van Club Brugge nog mee. “We zijn heel blij dat we onze supporters hier een alternatief kunnen bieden.”

Als Club toch zou verliezen, sluit het fandorp één uur na de wedstrijd af. Maar daar gaat in Brugge niemand vanuit.