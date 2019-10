Cliënten dagbesteding Bilkske bedanken hun sponsors Bart Huysentruyt

16 oktober 2019

13u26 0 Brugge De cliënten van ​dagbesteding Bilkske bedankten ​hun sponsors met versgebakken taart en een kop koffie.

“Door verschillende acties het voorbije jaar konden we ons meubilair updaten: nieuwe tafels en toffe kleurrijke stoelen. We wilden onze sponsors daarom in de bloemetjes zetten”, zegt begeleidster Katrien Van Steenkiste. Onder andere het ​Charmecollectief Brugge organiseerde een ​Kerkmarkt ten voordele van Oranje. “Zo stelt kledingzaak Lilola bijvoorbeeld ook hun kerk in ‘t Bilkske open als expositieruimte voor Buren bij Kunstenaars. We zijn dankbaar voor zoveel waardevolle contacten.” Daarnaast bracht de eerste editie van ​de Oranje-kwis ‘Kweet genoeg om mee te doen’ een aardige duit in het zakje.