CityD-WES haalt expert Mathias Declerck aan boord Bart Huysentruyt

26 augustus 2020

12u09 0 Brugge Bruggeling Mathias Declerck is de nieuwste aanwinst binnen de CityD-Wes-group en komt de organisatie op verschillende fronten versterken. Met zo’n tien jaar ervaring op de teller haalt het bedrijf zo een gedreven expert lokale economie en retail in huis. Mathias zal ook toetreden tot de partnerstructuur van de groep.

In 2019 fuseerden Wes en CityD, twee sterke spelers op de markt van consulting en beleidsvisies rond lokale economie en centrummanagement tot de CityD-Wes group. tafel. Vanaf 1 januari 2021 treedt Mathias Declerck toe als aandeelhouder van CityD-WES NV. Hij startte zijn carrière als consultant marktonderzoek voor zelfstandigen, kmo’s en sectororganisaties. “De coronacrisis heeft pijnlijk blootgelegd dat er werkpunten zijn in het hedendaagse beleid”, zegt hij. “Verschillende jaren prediken we al dat een nieuwe manier van werken essentieel is. COVID-19 is dan ook een, weliswaar onfortuinlijke, versneller geweest om de ogen geopend te krijgen en de klassieke mindset onder de loep te nemen. Nu meer dan ooit krijgen de lokale besturen een uitgelezen kans om nieuwe toekomstperspectieven uit te tekenen.”