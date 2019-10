Circusatelier Woesh wil nieuw dak: “Trampolinespringen of jongleren bijna onmogelijk” Bart Huysentruyt

16 oktober 2019

14u52 0 Brugge Het Circusatelier Woesh is, een jaar na hun verhuis naar een gebouw op de Damse Vaart, alweer op zoek naar centen. Het plafond van het gebouw is te laag voor bepaalde circusnummers. Een benefiet moet nu geld in het laatje brengen om het dak te verhogen en te renoveren. “En dat heeft een serieus prijskaartje", zegt Lies Terryn, een van de lesgeefsters.

Woesh is een circusschool met zo'n 350 leden. Ze bieden wekelijks cursuslessen aan. Daarnaast organiseert de vereniging ook workshops, kampen en bijscholingen. En ze baten tijdens de schoolvakanties ook het familiepark De Sierk in De Haan uit. “We zijn de belangrijkste circusschool van West-Vlaanderen", zegt Terryn. “Via de workshops, animaties en bijscholingen hebben we een inkomen. Dat doen we voor scholen, bibliotheken, verenigingen en privébedrijven. We werkten bijvoorbeeld ook al mee aan festivals zoals Cactus, Dranouter of Theater aan Zee.”

Maar in hun recente stek op de Damse Vaart, waar ze sinds een jaar een vast verblijf hebben, is er één probleem: het plafond is te laag. “Zeker voor bepaalde nummers zoals de bascule, het trampolinespringen of het jongleren”, zegt Terryn. “De kegels gooien we vaak heel hoog naar boven en dan is het best vervelend dat die tegen het dak slaan. Eigenlijk is dat een circusschool onwaardig.”

Twee vliegen in één klap

Net daarom wil Woesh het dak graag vervangen. Dat zou sowieso al eens nodig zijn en nu willen ze van de gelegenheid gebruik maken om het ook te verhogen. “Zo hebben we twee vliegen in één klap. Het zou onze circusschool enorm vooruit helpen, mochten we dat met de nodige middelen kunnen doen.” Het enige probleem is de kostprijs. De circusschool noemt geen bedrag, maar het gaat al gauw om een paar duizenden euro’s. Dat geld willen ze graag bijeen sparen met een benefiet.

De benefietdag, met steun van de stad Brugge, de jeugddienst en Brugge Plus, vindt plaats op zaterdag 9 november vanaf 20 uur in de sportzaal van het KTA in de Rijselstraat. Er zijn een hele avond lang optredens van onder meer De Sjarks, Michael Schack, Buscemi, It Takes Two en DJ Kapstok. “We zorgen voor een goed gevulde avond met verschillende muzikale en circusartiesten. En daarvoor hebben we voor een zaal gekozen met een extra hoog plafond (lacht). Kwestie van meteen al eens goed te kunnen oefenen.”

Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop en vind je op www.ticketsbrugge.be.