Cipier nog steeds in ziekenhuis met zware verwondingen aan het oog na aanval kickbokser Mathias Mariën

25 juli 2019

15u02

Bron: eigen berichtgeving 415 Brugge Eén van de cipiers die woensdagnamiddag werd aangevallen door een 28-jarige gedetineerde, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Volgens collega’s heeft de man zware verwondingen aan het oog en werd hij ondertussen al geopereerd. Zijn twee collega’s die mee in de klappen deelden, mochten ondertussen al naar huis. De vakbonden plannen maandag een nieuw overleg met de directie. “Tot zondag schakelen we over naar een minimaal regime op de dienst Hoge Veiligheid", zegt vakbondsafgevaardigde Alain Blancke van het ACV.

De gedetineerde die de cipiers aanviel is al langer gekend voor zijn agressieve uitlatingen. Hij is kickbokser en takelde de drie cipiers zwaar toe. Het incident gebeurde op de dienst Hoge Veiligheid, waar de gevangene verblijft. Vast staat dus dat het om een ‘zwaar profiel’ gaat. Dat wordt ook bevestigd door collega’s van de slachtoffers. De 28-jarige verdachte zorgde in het verleden al verschillende keren voor problemen door zijn agressieve uitlatingen, onder andere in de gevangenis van Hasselt. Woensdagmiddag omstreeks 17 uur liep het dus opnieuw uit de hand in Brugge.

Zwaargewond aan oog

De kickbokser kwam net uit de douche, toen het vlak na de fouillering verkeerd liep. Hij mepte - volgens collega’s doelbewust - twee cipiers knock-out, waarna een derde collega nog net alarm kon slaan vooral ook hij klappen op het gezicht kreeg. De politie was op dat moment toevallig aanwezig in de gevangenis voor een ander incident, waardoor ze snel tussenbeide kon komen. De gedetineerde werd opgepakt en kon ondertussen al verhoord over de feiten. Hij riskeert een bijkomende celstraf. “De verdachte werd gearresteerd en zal bij de onderzoeksrechter voorgeleid worden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg”, laat het Brugs parket weten. Twee van de slachtoffers mochten ondertussen al het ziekenhuis verlaten. Eén cipier ligt echter nog steeds in het ziekenhuis en onderging ondertussen al een operatie aan zijn toegetakeld oog. Het is afwachten hoe lang de man buiten strijd zal zijn. Woensdagavond was er al een overleg tussen de directie en het gevangenispersoneel. Zij schakelden over op een zondagsdienst. Dat bevestigde de socialistische vakbond dezelfde avond nog. Na nieuw overleg donderdagochtend is besloten dat er op de afdeling hoge veiligheid tot en met zondag geen regime gegeven wordt. Dat wil zeggen dat er enkel maaltijden bedeeld worden. Het gaat om 10 cellen die geen wandeling, sport of andere groepsactiviteiten mogen doen. Op de algemene afdeling is er wel wandeling, douches en telefonie. Er mag evenwel geen sport gedaan worden en er is geen bezoek. Dat zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver.

Extra personeel welkom

Op de specifieke afdeling zitten gedetineerden die gelinkt zijn aan of gekend zijn voor extreme agressie. Naar een aanleiding voor de uitspattingen van de kickbokser is het voorlopig gissen. Bij het ACV laten ze weten dat extra personeel welgekomen zou zijn. “Het zal onderdeel uitmaken van het overleg maandag", aldus Alain Blancke.