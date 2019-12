Cipier afgevoerd naar ziekenhuis na aanval van gedetineerde: personeel schakelt over op minimaal regime Mathias Mariën

11u18 20 Brugge Het personeel van de Brugse gevangenis schakelt tot woensdag over op zondagsdienst na een geval van agressie. Een cipier werd er aangevallen door een gedetineerde en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. In augustus staakte het personeel van de gevangenis in Brugge ook nadat drie cipiers werden aangevallen door een gedetineerde.

Dat minimaal regime betekent dat er voor de gedetineerden geen bezoek en geen wandeling is. Aanleiding is een aanval van een gedetineerde maandag omstreeks 11.30 uur op een cipier. De cipier werd afgevoerd naar het ziekenhuis met een hoofdwond en kreeg zeven hechtingen. Volgens de vakbond is het niet de eerste keer dat er problemen zijn met de gedetineerde in kwestie. “De gedetineerde heeft een tijd op hoge veiligheid gezeten en moest eigenlijk naar een instelling worden overgeplaatst. Die overplaatsing staat nu gepland op woensdag. Tot die tijd houdt het personeel het zondagregime aan”, vertel Eddy De Smedt van het VSOA. Het Gevangeniswezen hoopt dat het personeel het normale regime zal hernemen eens de gedetineerde in kwestie is overgeplaatst. Het is niet de eerste keer dat de gevangenis te maken krijgt met agressie. Eind juli 2019 werden al drie cipiers aangevallen door een agressieve gedetineerde. Ook toen was de gedetineerde al bekend om zijn agressief gedrag en wachtten ze op zijn overplaatsing. Het personeel legde toen een week het werk neer. De betrokken cipier wenst liever niet te reageren.