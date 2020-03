Christiane Rosseel, decennialang uitbaatster van café in Jan Breydelstadion, is overleden Bart Huysentruyt

25 maart 2020

18u52 0 Brugge In Brugge is Christiane Rosseel na een slepende ziekte overleden. Ze is 72 jaar geworden.

Christiane baatte decennialang het café op de eerste verdieping van de Westtribune in het Jan Breydelstadion uit, samen met haar man Eric Van Vyve. Ze was een dame met het hart op de juiste plaats en een echte barmoeder voor haar klanten. Christiane was, net als haar man Eric, een echte Clubzot. Haar man is de zoon van de vroegere huisbewaarders van De Klokke, tot dat stadion in 1974 verdween. Christiane was de schoonmama van ex-Rode Duivel Sven Vermant, die gehuwd is met Stefanie Van Vyve.