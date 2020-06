Chocolatier Dumon legt de klanten aan het chocolade-infuus: smeerpasta wordt verkocht in baxters mét staandertje Bart Huysentruyt

08u23 1 Brugge De coronacrisis brengt ondernemers op de wildste gedachten. In Brugge verkoopt Chocolatier Dumon sinds kort een chocolade-infuus: smeerpasta die verkocht wordt in baxters met staandertje: “Noem het een antimiddel tegen de coronablues”, zegt zaakvoerder Jelle Descamps.

De ‘baxter’ is een smeerpasta op basis van onze chocolade en Italiaanse noten. Je kan er een boterham of een pannenkoek mee beleggen of zelfs gebruiken bij een ijsje. “Hazelnoten bevatten selenium”, zeggen chocolatier Jelle Descamps en de Brugse uitbaatster Chantal Maenhout. “Die stof geeft een boost aan onze weerstand en zou mogelijk een positief effect hebben op het ziekteverloop na een besmetting met Covid-19. Notenpasta is ook een lekkernij die in de Italiaanse regio Piëmonte elke ochtend op de ciabatta gesmeerd wordt. Daar sloeg het coronavirus natuurlijk keihard toe.”

De smeerpasta is verkrijgbaar in drie smaken: amandel, hazelnoot en pistache. De zakjes van 550 milliliter worden per twee verkocht in combinatie met een ophangstaandertje. De Italiaanse notenpasta wordt op artisanale wijze bereid in het atelier in de Aartrijkestraat in Torhout. Een pakketje van twee ‘baxters’ en een staandertje kost 25 euro. De pakketjes zijn verkrijgbaar in de winkels van Chocolatier Dumon in Torhout, Kortrijk en Brugge.