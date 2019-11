Chocolatier Dominique Persoone creëert chocolade voor bij Cheesin-kazen Bart Huysentruyt

15 november 2019

13u03 0 Brugge Cheesin, de Belgische pionier in online kaasverkoop, lanceert dit eindejaar een gloednieuwe box rond het thema ‘kaas en chocolade’ Daarvoor slaan de start-up en Dominique Persoone de handen in elkaar.

De bekende Brugse chocolatier selecteerde vier single-origin chocolades die perfect te combineren zijn met de kazen van Cheesin. Het gaat onder meer om de Equador Puur 71%, Costa Rica Melk 38%, Panama Puur 80% en Vietnam Melk 46%. “Bij Cheesin willen we onze klanten altijd verrassen met een vernieuwende, unieke smaakbeleving”, zegt Gijsbrecht Ostyn van Cheesin. “Als pionier in de online verkoop van bijzondere kazen zoeken we steeds naar niches waarmee we ons kunnen onderscheiden van de massa. Een samenwerking met Dominique past daarom perfect in onze filosofie van kwaliteit en originaliteit. Het resultaat is een box die de eindejaarsperiode ongetwijfeld extra feestelijk zal maken.”

Elke box bevat vier kazen tot 1 kilogram, een luxueus doosje met 24 chocoladestaafjes en de unieke degustatiefiches met info omtrent de kaas en de chocolade. Het is geschikt voor 4 tot 6 personen. Zoals altijd bij cheesin wordt elke box gekoeld aan huis geleverd. Verkrijgbaar vanaf 20 november via www.cheesin.be of bij Scoopstore Gent.