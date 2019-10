Chocolade pizza van Dominique Persoone levert 2.261 euro op Bart Huysentruyt

08 oktober 2019

18u26 0 Brugge De Triple Chocolate Pizza, gecreëerd door chocolatier Dominique Persoone voor pizzazaak Otomat Brugge, is in één jaar tijd 2.261 keer over de toonbank gegaan. Dat levert eenzelfde bedrag op voor het dierenbeschermingsproject van Persoone in Mexico.

Persoone is de buurman van pizzazaak Otomat. Die kwamen zich in augustus 2018 vestigen op het Simon Stevinplein. Persoone creëerde voor de opening van Otomat een dessertpizza met chocolade. Die ging in één jaar tijd 2.261 keer over de toonbank. “Ik heb toen gezegd dat ik daar geen cent voor moest hebben", zegt Persoone. “Maar ik vond het wel leuk als er één euro naar een goed doel zou gaan." Bij Otomat kozen ze meteen voor het dierenbeschermingsproject van Dominique Persoone en zijn vrouw Fabienne in Mexico. Daar vangen ze nabij hun cacaoplantage mishandelde spinaapjes op. Die worden na verzorging weer uitgezet in het natuurgebied. De Triple Chocolate Pizza blijft in het gamma van Otomat. “De dessertpizza staat ook in onze andere vestigingen in Antwerpen, Gent en Brussel op de kaart”, zegt David Claeys van Otomat. “Ook de komende jaren willen we telkens een euro per verkochte pizza schenken aan dit goede doel.”