Chinese elektronica en textiel weldra vanuit Zeebrugge naar Europese consument Bart Huysentruyt

21 april 2020

09u12 30 Brugge Het stadsbestuur heeft een vergunning afgeleverd aan het Chinese bedrijf Lingang Group voor de bouw van een groot magazijn in de Koffieweg in de haven van Zeebrugge. Het wordt een Europese vestiging voor e-commerceproducten, vooral textiel en elektronica, vanuit China. Er zullen 290 mensen werken.

“De oprichting van het nieuwe bedrijf in Zeebrugge zal de handel tussen China en Europa een boost geven. Bovendien biedt het ook kansen voor tewerkstelling in onze regio”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V).

Dat het Chinese bedrijf in Zeebrugge zou investeren, was al bekend. Lingang Group zal in de Koffieweg een gebouw neerpoten voor de logistieke verwerking van goederen. Die worden per container vanuit China ingevoerd in Europa, of vanuit Europa per container geëxporteerd naar China. De site in de Koffieweg heeft een oppervlakte van 15 hectare.

Het terrein bestaat uit verscheidene onderdelen, waaronder een magazijn met kantoren, een parking voor 200 wagens en een wacht- en drop-offzone voor vrachtwagens. “Er zullen verscheidene waren gestockeerd worden, maar de opslag van bulkgoederen, stuivende stoffen, gevaarlijke stoffen en explosieven kunnen niet”, verduidelijkt Demon.

Omdat het gebouw niet gekoeld wordt, is ook de opslag van gekoelde voedingsmiddelen niet mogelijk.