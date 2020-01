Chinese e-commercegigant lonkt naar Zeebrugge Bart Huysentruyt

24 januari 2020

15u00 0 Brugge De Chinese e-commercegigant JD Logistics heeft interesse om een vestiging te openen in de haven van Zeebrugge. Toplui van JD.com zakten zopas af naar Zeebrugge.

Met een beurswaarde van 58 miljard dollar is JD.com een bedrijf dat kan tellen. Meer details over welke vestiging de gigant wil openen, zijn er niet.

Maar Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) postte wel een foto van de ontmoeting op zijn sociale media. “Natuurlijk zou de komst van dit bedrijf interessant zijn”, zegt De fauw, die ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) uitnodigde.

De Zeebrugse haven heeft onmiskenbaar troeven in handen om voor JD Logistics de uitvalsbasis voor Europa te worden. Het Chinese staatsbedrijf Cosco heeft al een containerterminal in Zeebrugge. Bovendien rolt de haven dit jaar over haar volledige gebied een 5G-netwerk uit. En de Chinese vastgoedontwikkelaar Lingang besliste twee jaar geleden 85 miljoen euro te pompen in een logistiek park in de haven.

“De Chinese investeringen maken van ons ook een betere Europese toegangspoort”, zegt haven-CEO ad interim Rik Goetinck. “Zo staan we weer op de wereldwijde containerkaart. En nog dit jaar wil de groep Lingang een logistiek park met 290 nieuwe jobs openen.”