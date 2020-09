Chileense bende pleegt 14 inbraken in ondergrondse parkeergarages: parket vraagt 30 maanden cel Siebe De Voogt

07 september 2020

16u10 0 Brugge Vier Chilenen riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen van 30 maanden voor een reeks inbraken in voertuigen. De bende sloeg vooral toe in ondergrondse parkeergarages in Brugge.

De Breydelstad werd op 17 september vorig jaar geteisterd door een hele reeks voertuiginbraken. In liefst vier ondergrondse parkings werden zijruiten van wagens ingeslagen. Het ging in totaal om 12 gelukte inbraken en 2 pogingen daartoe. Op camerabeelden was te zien hoe de daders zich verplaatsten in een Opel Mokka. Het voertuig bleek gehuurd te zijn door de Chileen Kevin F.D. (23). De inbraken bleken gepleegd te zijn samen met zijn 24-jarige landgenoten Christopher F.M., Daniel C.S. en Juan V.P. Via het voertuigen konden speurders het viertal ook linken aan een woninginbraak in Aarlen.

Kevin F.D. liep uiteindelijk tegen de lamp in Zweden en werd uitgeleverd aan ons land. Zijn kompanen werden in Spanje gearresteerd, maar voorlopig werd enkel V.P. uitgeleverd. De twee anderen kwamen maandagmorgen niet opdagen in de Brugse rechtbank. De advocaat van F.D. vroeg om een milde straf. “Deze mannen waren fortuinzoekers die hoopten op een beter bestaan in Europa”, pleitte hij. “Ze waren aanvankelijk van plan om werk te zoeken.” Ook V.P. gaf zijn betrokkenheid bij de feiten toe. Zijn advocate Silke Brutin drong aan op een straf met uitstel. Op 5 oktober doet de rechter uitspraak in het dossier.