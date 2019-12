Chemomutsjes van Love Charlie drie dagen lang in pop-up in Ezelstraat Bart Huysentruyt

09 december 2019

12u34 0 Brugge Love Charlie komt vanaf zaterdag drie dagen naar Brugge: Céline Laridon neemt met haar collectie chemomutsjes haar intrek in de pop-up store in de Ezelstraat 13.

Céline Laridon uit De Haan is styliste en fashionista en kwam ongeveer een jaar geleden met het idee voor Love Charlie op de proppen toen ze kanker kreeg: de collectie is haar antwoord op de klassieke (chemo)mutsjes waar ze zelf haar smaak niet in vond. De prijs van haar Charlies varieert tussen 45 en 85 euro. “In tegenstelling tot heel wat soortgenoten zijn deze mutsjes echt fashionable en dit zonder aan comfort in te boeten”, zegt ze. “Mutsjes waar mijn mode-minnende vriendinnen graag mee flaneren. Maar ook mutsjes die voldoen aan alle eisen van de kale vrouw. Ik heb vorige winter zelf borstkanker overwonnen. Dus ik weet als geen ander hoe belangrijk dit is. Ik hoop met ‘Love Charlie’ een magisch momentje te brengen in het leven van de vele vrouwen die net als ik de strijd met kanker moeten aangaan. Ik hoop hen te inspireren en het zelfvertrouwen te geven om zelfs op de moeilijkste momenten toch buiten te komen, familie en vrienden op te zoeken en zoveel mogelijk te genieten.”