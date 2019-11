Chauffeurs rijden amper uit door staking bij De Lijn: reizigers stranden aan (lege) bushaltes in Brugge Mathias Mariën

13 november 2019

07u08 0 Brugge De 24-uur staking bij vervoersmaatschappij De Lijn wordt ook in Brugge goed opgevolgd. Ongeveer twee derde van de bussen bleef op stal woensdagochtend.

De organiserende vakbond ACOD kreeg er steun van de liberale collega’s. Het Stationsplein lag er verlaten bij en de reizigers die toch opdaagden, hadden het raden of hun bus wel of niet zou komen opdagen. De gerieven van de vakbond zijn groot en gaan van onderbezetting tot logistieke problemen met wisselstukken en nieuwe computerprogramma’s die niet of nauwelijks werken.