Charmante chocoladewinkel Dumon in nieuwe handen Bart Huysentruyt

21 januari 2020

18u41 0 Brugge Het kleine pand van Chocolaterie Dumon op de Eiermarkt in Brugge is in nieuwe handen. Na de vestiging op het Simon Stevinplein heeft Jelle Descamps nu ook de tweede Brugse chocoladezaak overgenomen.

Descamps nam in 2010 de chocoladeproductie over van Stephan Dumon. Hij runt de winkel op het Simon Stevinplein én een gelijknamige winkel in de Aartrijkestraat in Torhout. Het charmante winkeltje op de Eiermarkt werd tot voor kort gerund door Stephans zus Nathalie. Daar is sinds 1996 een chocoladewinkel gevestigd. Heel wat toeristen hebben er foto’s genomen, net omdat het pand een beetje geprangd staat tussen andere, grotere huizen. “We hebben dit winkeltje zo'n twee weken gesloten om alles wat onder handen te nemen. Maar de charme is niet verdwenen. Bezoekers zullen hier onze vertrouwde chocoladeproducten terugvinden.”