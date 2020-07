Chantal Velghe (53), zaakvoerster van bekende bakkerszaak Schaeverbeke, overleden aan agressieve hersentumor Mathias Mariën

13 juli 2020

19u22 3 Brugge Chantal Velghe, zaakvoerster van de bekende bakkerszaak Schaeverbeke in Brugge, is afgelopen weekend op 53-jarige leeftijd overleden aan een hersentumor. De verslagenheid bij vrienden en familie is groot.

De uitbaatster was oorspronkelijk afkomstig uit Moeskroen, maar startte in 1987 samen met haar echtgenoot de bakkerij op in de schaduw van de Magdalenakerk. Chantal bouwde in de loop der jaren een vast cliënteel uit en was bovendien enorm geliefd. Vier maanden geleden werd echter een agressieve hersentumor vastgesteld. Uiteindelijk werd die haar afgelopen zaterdagnacht fataal. Op sociale media stromen de steunberichten binnen. De vrouw laat haar echtgenoot Joris Viane achter.